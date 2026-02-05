ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は3日目を迎える。注目は10Rだ。稲田の77号機は言わずと知れた昨年のグランプリV機。まだ完全に力を引き出せていないが、それでも上位の足はある。インから自慢の速攻力を生かすとみた。相手は馬場。2日目前半の捲りは強烈だった。ここもカドから剛腕を見せつける。上田も気配は悪くない。馬場の内から先攻めを狙って。実戦足軽快な重木が追い上げる。＜1＞稲田浩二水