ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで「Ｗｅ’ｒｅｔｉｍｅｌｅｓｚＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５−２０２６ｅｐｉｓｏｄｅ１ＦＡＭＤＯＭＥ」の追加公演最終日を迎えた。この日は新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ−ＡＵＤＩＴＩＯＮ−（タイプロ）」で新体制が発足して１周年。京セラドーム大阪２公演と東京ドーム４公演で計３１万人を動員し、８人での初ドームツアーを完走した。勢