◇ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が5日、本番リンクで練習を行った。自身4度目の夢舞台は2連覇の懸かる9日の1000メートルからスタート。仮設リンクの状態は日々変わるが「滑りにくい、滑りやすいという感情を一旦捨てて、レースになると攻略は変わる。その日の氷に合わせられるように、という心構えでいく」と語った。これまでと違い、1000メ