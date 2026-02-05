歌舞伎俳優の中村芝翫が、演出家・井上尊晶とタッグを組み挑んできたシェイクスピア劇のシリーズの第3弾『リア王』が、東京・新橋演舞場にて9月6日〜22日に上演されることが決定。キャストが発表され、芝翫らコメントが到着した。【写真】中村芝翫が『リア王』に！公演ビジュアル第1弾の『オセロー』（2018年／新橋演舞場）、第2弾の『夏の夜の夢』（2022年／日生劇場）と、普遍的な物語に新たな解釈を加え好評を博してきた