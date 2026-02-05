【バルディフィエメ（イタリア）４日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子の公式練習が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、プレダッツォ・ジャンプ競技場で初飛びを行った。３本のジャンプを飛び、１回目は９３・５メートル、２回目は９４・５メートル。３回目は鋭く空中に飛び出すと９７・５メートルを飛び全体７位だった。「夏に飛んだ時とはまた感覚は変わったなという印象。１本目は刺さってし