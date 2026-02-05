ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。前日は約80メートルの遠投などを行った大谷。この日は午前10時20分ごろに施設に入り、同11時15分ごろに中庭に出てくると、フィジカルトレーニングをこなした。ストレッチのあと、トラビス・スミス・トレーナーとともに、ポールを頭の上に持って走るトレーニング、軽いランニングなど。合間にポールをバットに見立て