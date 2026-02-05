timelesz 昨日２月５日に、新体制発足１周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアー追加公演日程を含む全６公演を完走したtimeleszの、新体制２作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（モーメンタム）の発売が決定した。新たな家族と走り切った１年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにした