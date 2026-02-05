ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、キャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。前日４日（同５日）は最長７０メートルほどのキャッチボールなどを行って投手の調整をしていた大谷だったが、この日公開された自主トレでは、グラブもバットも持たずに屋外に姿を現すと、ダッシュ系のフィジカルトレーニングを精力的にこなした。その後グラウンドでベースランニングなども行った