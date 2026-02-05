気象台は、午前4時13分に、暴風雪警報を小樽市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・小樽市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町などに発表 6日04:13時点後志地方では6日朝から6日昼前まで、石狩地方では6日朝から7日明け方まで、暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値