【モデルプレス＝2026/02/06】timeleszが2026年2月4日から5日にかけて、東京ドームにて新体制後初のドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」追加公演を開催。ここでは、5日に行われた最終日公演のライブレポートを掲載する。【写真】timelesz初ドームツアー最終日 盛況の様子◆timelesz新体制で初のドームツアー同公演は、2025年12月26日から2026年1月8日にかけて、京セラドーム大阪、東京ドーム