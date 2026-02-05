【モデルプレス＝2026/02/06】timeleszがニューアルバム「MOMENTUM」（読み：モーメンタム）を2026年4月29日にリリースすることが決定。あわせて、5月から全国アリーナツアーを開催することが決まった。【写真】timeleszメンバー「セクシー」グッズ化検討のボディシール姿◆timelesz、ニューアルバム発売＆アリーナツアー開催決定2026年2月5日、新体制発足1周年を迎えたtimelesz。Netflixで世界独占配信された「timelesz project -