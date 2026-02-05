歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が9月6日から新橋演舞場で舞台「リア王」（22日まで）に出演する。演出家の井上尊晶氏とタッグを組み、18年から行ってきたシェークスピア劇のシリーズ。18年「オセロ」、22年「夏の夜の夢」に続く第3弾となる。芝翫は孤独な王・リアを演じる。長女ゴネリル役には松下由樹（57）、次女リーガン役はる朝月希和、末娘コーディリア役は井上小百合が演じる。芝翫は「あまたの名優がリアを演じ、劇界に