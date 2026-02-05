◇timelesz 東京ドーム公演（2026年2月5日）――新体制になって今日のちょうど1年という記念する日ですけどいかがでしょうか？菊池風磨「とにかくありがたいという思いと感謝と、あとはこうして8人で1周年迎えられたっていうことをまず嬉しく思っております」――それもこの東京ドームでということになりますが。菊池「奇しくも2月5日に東京ドーム追加公演が決まって、それに関してはすごくうれしかったです。最初は追加公演と