timeleszが新体制2枚目となるアルバムの完成を発表した。タイトルは「MOMENTUM」で4月29日発売。1年で得た経験と感情を胸に「さらに勢いを増して進んでいこう」「過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう」という思いをコンセプトに13曲を収録する。5月からは同作を引っ提げた全国アリーナツアーを開催。詳細は後日発表。寺西拓人（31）は「これからさらに成長した僕たちをお見せすることを約束します。ぜひ遊びに来て