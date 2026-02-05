アメリカ国防総省は5日、2021年以降、中断されていたアメリカとロシアの高官レベルの軍事対話を再開することで合意したと発表しました。アメリカとロシアによる高官レベルの軍事対話は、ロシアによるウクライナ侵攻前の2021年秋に開かれたのを最後に中断されています。こうした中、アメリカ国防総省は5日、米露の高官レベルの軍事対話を再開することで合意したと発表しました。UAE＝アラブ首長国連邦で行われているアメリカ、ロシ