8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が5日、東京ドームでドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』最終公演を開催した。Netflix『timelesz project-AUDITION-』（通称：タイプロ）最終審査日2025年2月5日に発足した新体制から1周年記念日となるきょう、東京ドームのステージに8人で立った。【写真】おうち型バルーンで浮遊