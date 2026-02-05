歌舞伎俳優の中村芝翫（６０）が９月６〜２２日に東京・新橋演舞場で上演する舞台「リア王」（演出・井上尊晶）にリア王役で主演することが５日、分かった。シェークスピア四大悲劇の一つで、年老いた王が娘たちの愛を言葉で測ろうとしたことから始まる物語。芝翫は「これまで数多の名優がリアを演じ、劇界に大きな刺激を与え続けてきました。その歴史に、新たな一ページを刻む機会をいただけましたことを大変うれしく、ありが