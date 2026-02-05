8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が5日、東京ドームで開催されたドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』最終公演前に囲み取材に参加した。【写真】新体制1周年！大きなハートを作るtimeleszNetflixで世界独占配信された『timelesz project-AUDITION-』最終審査日の2025年2月5日で発足した新体制から1周年記念日を迎