歌舞伎俳優中村芝翫（60）が、シェークスピア舞台「リア王」（9月6〜22日、東京・新橋演舞場）に出演することが5日、分かった。演出家井上尊晶さんとタッグを組んできたシェークスピア劇シリーズの第3弾。襲名から10年になる芝翫は「節目となる年に再びシェークスピア作品に挑めることを心より感謝しております」などと話している。第1弾は18年「オセロー」、第2弾は「夏の夜の夢」が上演された。芝翫がリア王を、3人の娘を松下由