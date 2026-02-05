timeleszが5日、東京ドームで新体制初のドームツアーを完走した。8人体制となって1周年。歴代の楽曲群を歌唱し、グループの軌跡をたどった。ツアーは昨年12月の京セラドーム大阪公演を含め全6公演で計31万人を動員した。以下はコメント集。（一部抜粋）◇◇◇▼原嘉孝僕とテラ（寺西）はtimeleszになる俳優部としてお芝居の勉強をたくさんしていました。ちょうど1年前、すてきな仲間に出会えました。俳優部時代は