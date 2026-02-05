俳優の長澤まさみが、資生堂のサンケアブランド「アネッサ」のブランドミューズに就任。きょう6日より公開の新WEB CMに登場した。【画像】輝く美肌を披露した長澤まさみ新CMは、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」のCM「使うたび、肌がきれいに。」篇と、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA」のCM「わたしの肌は、くずれない。」篇。なお「使うたび、肌がきれいに。」篇は、21日よりTVにて放映予定