8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が5日、東京ドームで開催されたドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』最終公演前の囲み取材に参加した。【写真】おうち型バルーンで浮遊するtimelesz東京ドームならではの演出として菊池は「隠し玉的にあえてやってなかった曲」である「Purple Rain」「RIGHT NEXT TO YOU」を挙げ、