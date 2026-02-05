timeleszが5日、東京ドームで新体制初のドームツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025−2026 episode 1 FAM DOME」を完走した。新メンバーオーディションを経て選出された寺西拓人（31）橋本将生（26）ら5人を迎え、“家族”となってからこの日でちょうど1年。歴代の楽曲群を歌唱し、グループの軌跡をたどった。ツアーは昨年12月の京セラドーム大阪公演を含め全6公演で計31万人を動員した。◇◇◇有言実行だ。1周年を