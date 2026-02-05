NY株式5日（NY時間13:17）（日本時間03:17） ダウ平均49061.16（-440.14-0.89%） ナスダック22656.18（-248.40-1.08%） CME日経平均先物54195（大証終比：+205+0.38%） 欧州株式5日終値 英FT100 10309.22（-93.12-0.90%） 独DAX 24491.06（-111.98-0.46%） 仏CAC40 8238.17（-23.99-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.487（-0.066） 10年債 4.208（-0.066） 30年債 4.858