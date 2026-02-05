気象台は、午前3時18分に、暴風雪警報を旭川市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町などに発表 6日03:18時点留萌地方では6日夕方まで、上川地方では6日朝から6日昼過ぎまで、暴風雪に警戒してくださ