【ワシントン共同】トランプ米大統領は、日本の衆院選に関し、高市早苗首相（自民党総裁）と自民、日本維新の会による連立政権を「完全かつ全面的に支持する」と表明した。米大統領が日本の選挙期間中に特定の立場を示すのは異例。