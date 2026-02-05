アメリカのトランプ大統領は4日、ミネソタ州で移民当局による射殺事件が相次いだことをめぐり、「もう少し柔軟な対応ができるかもしれないと学んだ」と述べ、地元市民への配慮を示しました。トランプ大統領は4日、NBCのインタビューで、ミネソタ州ミネアポリスで不法移民を取り締まる連邦捜査官によるアメリカ人の射殺事件が相次いだことをめぐり、「もう少し柔軟な対応ができるかもしれないと学んだ」と述べました。射殺事件への