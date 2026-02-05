1月29日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズドラフト5位ルーキーの横田蒼和選手にインタビューした模様を放送した。セールスポイント、プロ1年目の目標ついて訊いた。 ――蒼和という名前の由来を教えていただけますか？横田「親から聞いたのは、青い空や海のように、平和な心を持って人と接してほしいということで名前をつけられました」 ――ご自身の名前は気