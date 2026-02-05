1月30日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズドラフト6位ルーキーの川田悠慎選手にインタビューした模様を放送した。アピールポイント、目標とする選手について訊いた。 ――四国銀行時代、野球以外ではどういうお仕事をされていましたか？川田「最終的には外務係をやっていたのですが、最初は融資係や内務係をやったりで、1年間でしたが色々な経験をさせていただきました」