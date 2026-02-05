ムバダラ・アブダビ・オープン大会期間：2026年2月1日～2026年2月7日開催地：アラブ首長国連邦 アブダビコート：ハード（屋外）結果：[リュドミラ サムソノワ] 1 - 2 [ハイリー バプティスト] 試合の詳細データはこちら≫ ムバダラ・アブダビ・オープン第5日がアラブ首長国連邦 アブダビで行われ、女子シングルス準々決勝で、第5シードのリュドミラ サムソノワとハイリ&#1254