6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万4210円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては391.96円高。出来高は1万3661枚となっている。 TOPIX先物期近は3673.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5421