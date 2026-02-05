【ミラノ（イタリア）５日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は同じ「チーム・ゴールド」メンバーの韓梅（ハン・メイ、中国）とともに滑り調整した。６日はスピードを出してのトレーニングを予定し、長い距離を滑って土台を作った。「ゆったりしたスピードで技術を確かめながら、練習に取り組んだ」と説明した。自身４度