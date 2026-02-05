ドジャースの大谷は米国でも3日に発売した愛犬デコピンを主役とした絵本「デコピンのとくべつないちにち（邦題）」のプロモーションとしてNBCニュースに出演し、「娘に読んであげられるいい機会だと思った」と出版の動機を明かした。収益は全て動物愛護施設に寄付する予定で「いま考えてみると、デコイ（デコピン）に何かおいしいものを買ってあげるために、少しだけ交渉しておけばよかったかも」と笑った。