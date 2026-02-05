アストロズからFAとなっていた左腕バルデスがタイガースと3年1億1500万ドル（約180億5500万円）で契約合意したと大リーグ公式サイトなどが伝えた。ドミニカ共和国出身で、昨季13勝など21年から昨季まで5年連続で2桁勝利。平均年俸3830万ドル（約60億1000万円）は左腕ではドジャース・スネルの3640万ドルを上回り、中南米出身投手でも最高額という。大谷を対戦打率・138に抑え“天敵”として知られる。2年連続サイ・ヤング賞