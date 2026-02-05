プエルトリコ野球連盟は公式Xを通じて3月のWBCに出場することを正式表明した。保険問題で一時は辞退を検討していた。同連盟のホセ・キレス会長は現地メディアに出場を明言。「要請した投手の大部分が保険の許可を得られた」と説明した。ドジャースの抑えディアス、ダイヤモンドバックスの内野手アレナドら27人を登録。主将に内定しながら保険適用外で出場断念を伝えられているメッツの遊撃手リンドアらの回答待ちで残り3枠は