WS2連覇のドジャースが今年もホワイトハウスにトランプ大統領を表敬訪問する予定だと複数の米メディアが伝えた。日時は未定ながら、4月3〜5日（日本時間同4〜6日）に首都ワシントンでナショナルズ戦が組まれている。主要スポーツで優勝したチームによる表敬訪問は恒例行事で、昨年は4月7日に大谷や山本がトランプ大統領とあいさつを交わした。