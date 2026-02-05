【ミラノ（イタリア）５日＝大谷翔太】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、６日に団体から開幕する。前日の５日はアイスダンスの「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が、練習リンクで最終調整を行った。今大会、団体メンバーとして出場する「うたまさ」。日本勢トップバッターとしてリズムダンスに臨む。「上に行けるほどいいと思っている。５、６番、高い目標を目指して頑張りたい」と吉田