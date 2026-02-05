ミラノ・コルティナオリンピック™の大会組織委員会は5日、アイスホッケー女子でこの日に試合予定だったフィンランド対カナダ戦を12日に延期すると発表しました。フィンランドチーム内でノロウイルスの感染が確認されたためとしています。地元メディアによりますと、4日に代表選手4人の感染が確認され、選手村で他の選手らと隔離されたということです。フィンランドはアイスホッケーの強豪国として知られ、前回の北京大会など