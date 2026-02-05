気象台は、午前1時24分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町に発表（雪崩注意報） 6日01:24時点胆振、日高地方では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷、電線等への着雪に注意してください。胆振地方では、大雪やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■室蘭市□なだれ注意報【発表