広東哈一代玩具が発売した午年玩具「如意驄」。（１月１４日撮影、東莞＝新華社記者／黄国保）【新華社広州2月5日】春節（旧正月、今年は2月17日）が近づき、中国のクリエーティブな波が千年の文化が持つ縁起の良い寓意と共に世界の市場に押し寄せている。スマート技術、精密工学、美的デザインを融合させた中国のアートトイが国内外の消費者の人気を集めている。国内最大のアートトイ生産拠点、広東省東莞（とうかん）