アメリカとロシアが、5日に失効期限を迎えた核軍縮条約「新START」をめぐり当面、条約を順守することで合意に近づいているとアメリカメディアが報じました。「新START」＝新戦略兵器削減条約はアメリカとロシアの間で残された最後の核軍縮条約でしたが、5日に失効の期限を迎えました。核開発競争の再燃に懸念が深まる中、アメリカのニュースサイト・アクシオスは5日、両国が当面、条約を順守することで合意に近づいていると報じま