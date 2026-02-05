ボートレース宮島の「第１５回やまだ屋『桐葉菓』杯」は５日、予選３日目が行われた。原田佑実（３８＝大阪）が３日目２Ｒ、豪快な３コースまくりで白星を奪取した。ここまで５戦２勝２着２本と高いレベルの走りを続け、３日目終了時点でシリーズリーダーに浮上した。「女子同士でも強めだったし行き足から伸びはいい。前半は舟の返りも思ったより良かった。気温に合わせるくらいで大きなことはしない」と微調整ムード。準優絶