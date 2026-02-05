ボートレース徳山の「スポーツ報知杯争奪戦」は５日、予選２日目が行われた。木場雄二郎（４４＝山口）は前半４Ｒを３コースから外マイで２着を確保すると後半９Ｒをイン逃げで１着。初日４着からのリズムアップに成功した。「ペラはだいぶ叩いた。今はこぢんまりまとまって普通あるかなくらい。もうちょっと行き足が欲しい。冷えたらリング交換」。機率ワースト１９％の相棒６２号機は、中堅域まで底上げできている。昨年１