きょうのユーロドルは１．１８ドルを挟んでの振幅に終始している。ドル円やポンドドルは大きな動きが出ているものの、ユーロドルはレンジ取引を継続。本日の２１日線が１．１７６０ドル付近に来ているが、その上はかろうじて維持している状況ではある。一方、ユーロ円はドル円の動きに左右され、１８５円台から１８４円台に伸び悩む展開。 本日はＥＣＢ理事会の結果が公表され、予想通りに中銀預金金利を