プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽中の唐揚げ」 「サツマイモの甘みそ煮」 「白菜の塩昆布煮」 の全3品。 サクサクの手羽中の唐揚げに、煮ものの副菜を添えた和献立。【主菜】手羽中の唐揚げ 粗びき黒コショウがアクセント。ビールのおつまみにもピッタリです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：383Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 鶏手