アメリカとロシアの間で唯一残っていた核軍縮合意、新START（新戦略兵器削減条約）が5日に失効しました。一方で、両政府は失効後も当面は条約を順守する方向で調整しているとアメリカメディアが報じました。新START（新戦略兵器削減条約）は、アメリカとロシアが保有する戦略核弾頭の配備数を1550発以下に制限するなど、核戦力に上限を設けてきた米露間の唯一の核軍縮合意で条約は5日に失効しました。こうした中、アメリカのニュー