NBAレイカーズは、5日（日本時間6日）にホークスからルーク・ケナード（29）をトレードで獲得。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。名門はトレード期限間際に動いた。「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、レイカーズはケナードを獲得。対してホークスはゲイブ・ヴィンセントと32年ドラフト2位指名権を獲得した。ケナードは昨季までグリズリーズに所属し、河村勇輝のチームメートでもあった。今季からはホークスに