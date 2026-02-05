木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第5話は、東京国税局資料調査課（コメ）内の複雑国税事案処理室（ザッコク）がついに最強の敵と正面からぶつかることになった。きっかけは、動画配信者・ポンギ★カナちぇる（川津明日香）をめぐる不審な金の流れ。軽い騒動に見えるが、その背後にあるのは政治とカネと、国税局の論理を熟知した男の悪意だ。 参考：反町隆史と夫婦揃って主演