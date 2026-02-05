バイエルンは5日、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリと2028年6月30日まで新契約を締結したことを発表した。現在30歳のニャブリは、シュツットガルトの下部組織からアーセナルの下部組織に移り、2012年9月にトップチームデビューを飾った。しかし、アーセナルでは出場機会に恵まれず、ウェスト・ブロムウィッチへの期限付き移籍を経て、2016年にブレーメンへ加入した。母国復帰1年目に公式戦27試合で11ゴールを挙げると、その翌年