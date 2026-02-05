【イタリア・ミラノ５日発】日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が、大舞台に挑む選手たちにエールを送った。６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪を前に「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮＨＯＵＳＥ」のオープニングセレモニーが開催された。当施設は選手村外のサポート拠点で、広報機能やホスピタリティサービスの提供などを行うという。橋本会長は夏季、冬季合わせて７度五輪に出場。１９９２年アルベールビル五輪のス